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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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346
Время на прочтение
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Королева Рания в эффектном белом платье-футляре появилась на деловом мероприятии

Королева Рания поделилась несколькими новыми снимками с очередного рабочего мероприятия.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Рания

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Ее Величество королева приехала на встречу с предпринимателями в элегантном белом платье-миди с вышивкой на груди и поясом на талии, а также галстуком на шее. Она дополнила образ маленькой сумкой на плече, солнцезащитными очками, а также плетенными туфлями на каблуках. Также Рания сделала светлый маникюр, распустила волосы, сделав красивую укладку и макияжем подчеркнула свои черты лица.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

«Сегодня в Джабаль-эль-Лвейбдехе состоится встреча с вдохновляющей группой предпринимателей, а также краткая встреча с командой Amman Design Week в преддверии запуска мероприятия в следующем месяце», — написала Рания о мероприятии, которое уже состоялось.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Напомним, 31 августа королева Рания отпраздновала 56-летие и поделилась по этому поводу новой фотографией в своем Instagram, где была запечатлена в компании своих четверых внучек.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

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