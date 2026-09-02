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Королева Рания в эффектном белом платье-футляре появилась на деловом мероприятии
Королева Рания поделилась несколькими новыми снимками с очередного рабочего мероприятия.
Ее Величество королева приехала на встречу с предпринимателями в элегантном белом платье-миди с вышивкой на груди и поясом на талии, а также галстуком на шее. Она дополнила образ маленькой сумкой на плече, солнцезащитными очками, а также плетенными туфлями на каблуках. Также Рания сделала светлый маникюр, распустила волосы, сделав красивую укладку и макияжем подчеркнула свои черты лица.
«Сегодня в Джабаль-эль-Лвейбдехе состоится встреча с вдохновляющей группой предпринимателей, а также краткая встреча с командой Amman Design Week в преддверии запуска мероприятия в следующем месяце», — написала Рания о мероприятии, которое уже состоялось.
Напомним, 31 августа королева Рания отпраздновала 56-летие и поделилась по этому поводу новой фотографией в своем Instagram, где была запечатлена в компании своих четверых внучек.