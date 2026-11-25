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Королева Рания в эффектном брючном костюме устроила прием для первой леди Узбекистана
Королева Рания сопровождала первую леди Узбекистана Зироат Мирзиёеву во время ознакомительной поездки по ремесленному наследию Иордании и социальным инициативам, продвигаемым Фондом реки Иордан.
Ее Величество сопровождала гостью в выставочный зал Jordan River Designs в Аммане.
Это мероприятие предоставило возможность продемонстрировать одну из социальных инициатив, в которой она участвует уже несколько десятилетий, а также познакомить гостью с культурным и ремесленным наследием Иордании.
Для этого случая королева надела серый костюм в клетку, состоящий из приталенного жакета со структурированными плечами, застежкой на пуговицы спереди и баской. Одной из самых ярких деталей наряда был воротник, украшенный асимметричным бантом из той же ткани. Она дополнила ансамбль брюками-палаццо с высокой талией от испанского бренда Cherubina. Обула туфли в тон Gianvito Rossi на каблуках и в руках держала сумку Ferragamo.
Волосы Рания собрала в прическу, сделала макияж и надела солнцезащитные очки от Céline, в ушах у нее были серьги Hoop Earrings.
Этот визит является частью программы мероприятий, подготовленной королем и королевой Иордании для государственного визита президента Узбекистана и его супруги.
Ранее мы показывали, какой лук Рания выбрала для церемонии приветствия президентской четы, а также в каком появилась в аэропорту, встречая высокопоставленных гостей.