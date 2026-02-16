Королева Рания в элегантном луке посетила школу ремесел во время поездки в Индию

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Во время участия в Всемирном экономическом бизнес-саммите Times в Нью-Дели Рания выбрала весенний образ, центральным элементом которого стала зеленая юбка-миди от Fendi и розовая блузка.

Для визита в школу ремесел Чанакья в Мумбаи Ее Величество выбрала ансамбль мягких тонов. Главным элементом лука стал длинный бирюзовый блейзер, украшенный вышивкой и аппликациями от Tilbyav, королева дополнила его белым топом и прямыми брюками цвета слоновой кости, завершив образ белыми туфлями-лодочками с острым носком от Jimmy Choo и мини-сумкой Fendi.

«Сегодня я с удовольствием посетила Школу ремесел Чанакья в Мумбаи. Меня вдохновляют ваши усилия по сохранению традиционных индийских ремесел и передаче культурного наследия», - написала Ее Величество в своем Instagram.

Также во время этой поездки королева демонстрировала образ в костюме, состоящем из блузки с цветочным принтом и галстуком на шее и брюк-клеш, а к ним подобрала нюдовые туфли-лодочки и миниатюрную сумку на короткой ручке.