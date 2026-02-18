ТСН в социальных сетях

Королева Рания в элегантном образе и с красивой прической появилась на церемонии приветствия

Президентская чета Германии прибыла с визитом в Иорданию.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Рания и король Абдалла II

Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

Королева Рания поделилась фото в своем Instagram. Она показала, как они вместе с королем Абдаллой II встречали президента Франка-Вальтера Штайнмайера и первую леди, госпожу Эльке Бюденбендер во дворце Аль-Хусейния.

Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

Ее Величество королева облачилась в элегантный лук встречая уважаемых гостей. Она надела серое пальто с поясом и кейп-накидкой, подобрала черные туфли-слингбэки и маленькую черную сумку из плетенной кожи с золотой фурнитурой. Королева собрала волосы в красивый хвост локонами, она надела серьги и очки, на ее пальцах было несколько золотых колец и светлый маникюр.

Эльке Бюденбендер и королева Рания / © Instagram королевы Рании

Эльке Бюденбендер и королева Рания / © Instagram королевы Рании

Президентская чета Германии, королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

Президентская чета Германии, королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

Недавно королева Рания вернулась из поездки в Индию, где она поучаствовала во Всемирном экономическом бизнес-саммите Times в Нью-Дели. В этой поездке королева предстала на публике в нескольких образах.

