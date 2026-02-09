Королева Рания в элегантном образе появилась на встрече с первой леди Турции

Королева Рания и первая леди Турции Эмине Эрдоган / © Instagram королевы Рании

Во время государственного визита в Турцию 55-летняя иорданская королева выглядела очень стильно. На встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом королева Рания появилась в пальто от ALAÏA, также на ней была бархатная юбка миди болотного цвета с драпировкой Dries Van Noten, кремовая блузкка с высоким воротником и длинными рукавами, обута она была в туфли-лодочки Jimmy Choo, а в руках держала сумку от Fendi и дополнила образ солнцезащитными очками от Loewe.

Первая леди Турции, президент Турции, король Абдалла II и королева Рания / © Instagram королевы Рании

«Сегодня в Долмабахче мы с Его Величеством, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и первой леди Эмине Эрдоган, во время рабочей поездки в Турцию. Благодарим вас, как всегда, за теплоту и щедрость вашего гостеприимства», — написала Рания в своем посте в Instagram.

Королева Рания и первая леди Турции Эмине Эрдоган / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и первая леди Турции Эмине Эрдоган / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Напомним, недавно королева Рания поздравляла своего мужа-короля и младшего сына принца Хашима с днем рождения и публиковала милые семейные фото.