Королева Рания в элегантном образе появилась на встрече с первой леди Турции
Королева Рания сопровождала мужа короля Абдаллу II в его официальном визите в Турцию.
Во время государственного визита в Турцию 55-летняя иорданская королева выглядела очень стильно. На встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом королева Рания появилась в пальто от ALAÏA, также на ней была бархатная юбка миди болотного цвета с драпировкой Dries Van Noten, кремовая блузкка с высоким воротником и длинными рукавами, обута она была в туфли-лодочки Jimmy Choo, а в руках держала сумку от Fendi и дополнила образ солнцезащитными очками от Loewe.
«Сегодня в Долмабахче мы с Его Величеством, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и первой леди Эмине Эрдоган, во время рабочей поездки в Турцию. Благодарим вас, как всегда, за теплоту и щедрость вашего гостеприимства», — написала Рания в своем посте в Instagram.
Напомним, недавно королева Рания поздравляла своего мужа-короля и младшего сына принца Хашима с днем рождения и публиковала милые семейные фото.