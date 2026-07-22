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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

Королева Рания в элегантной рубашке и юбке миди появилась на меропиятии

Королева Рания посетила новое рабочее мероприятие и продемонстрировала на нем стильный образ.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Рания

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Ее Величество королева Иордании посетила благотворительное общество Асаэль Бадер в Аммане, где состоялась рабочая встреча. Рания поделилась несколькими фото и видео в своем Instagram и поблагодарила за прием.

«Спасибо вам за гостеприимство и за вашу вдохновляющую преданность своему сообществу», - написала королева в подписи под фото.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Для этого выхода королева Рания выбрала белую рубашку с объемными рукавами и вышивкой на них, а также голубую юбку-миди с расклешенным низом от бренда Loewe и обула синие замшевые туфли-лодочки Jennifer Chamandi.

Королева выглядела, как всегда, очень стильно и произвела фурор своим элегантным образом, который дополняла эффектная укладка и выразительный макияж.

Напомним, недавно стало известно, что королева Рания скоро станет бабушкой в третий раз. Младшая дочь короля и королевы Иордании – принцесса Иман – готовится стать мамой во второй раз.

Королева Рания и принцесса Иман / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и принцесса Иман / © Instagram королевы Рании

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Дата публикации
Количество просмотров
167
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