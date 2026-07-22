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Королева Рания в элегантной рубашке и юбке миди появилась на меропиятии
Королева Рания посетила новое рабочее мероприятие и продемонстрировала на нем стильный образ.
Ее Величество королева Иордании посетила благотворительное общество Асаэль Бадер в Аммане, где состоялась рабочая встреча. Рания поделилась несколькими фото и видео в своем Instagram и поблагодарила за прием.
«Спасибо вам за гостеприимство и за вашу вдохновляющую преданность своему сообществу», - написала королева в подписи под фото.
Для этого выхода королева Рания выбрала белую рубашку с объемными рукавами и вышивкой на них, а также голубую юбку-миди с расклешенным низом от бренда Loewe и обула синие замшевые туфли-лодочки Jennifer Chamandi.
Королева выглядела, как всегда, очень стильно и произвела фурор своим элегантным образом, который дополняла эффектная укладка и выразительный макияж.
Напомним, недавно стало известно, что королева Рания скоро станет бабушкой в третий раз. Младшая дочь короля и королевы Иордании – принцесса Иман – готовится стать мамой во второй раз.