Королева Рания в элегантной рубашке и юбке миди появилась на меропиятии

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

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Ее Величество королева Иордании посетила благотворительное общество Асаэль Бадер в Аммане, где состоялась рабочая встреча. Рания поделилась несколькими фото и видео в своем Instagram и поблагодарила за прием.

«Спасибо вам за гостеприимство и за вашу вдохновляющую преданность своему сообществу», - написала королева в подписи под фото.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Для этого выхода королева Рания выбрала белую рубашку с объемными рукавами и вышивкой на них, а также голубую юбку-миди с расклешенным низом от бренда Loewe и обула синие замшевые туфли-лодочки Jennifer Chamandi.

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Королева выглядела, как всегда, очень стильно и произвела фурор своим элегантным образом, который дополняла эффектная укладка и выразительный макияж.

Напомним, недавно стало известно, что королева Рания скоро станет бабушкой в третий раз. Младшая дочь короля и королевы Иордании – принцесса Иман – готовится стать мамой во второй раз.

Королева Рания и принцесса Иман / © Instagram королевы Рании

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