Общество
33
1 мин

Королева Рания в интересном образе появилась перед камерами фотографов в Индии

Королева Иордании приехала с визитом в Индию.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Рания

Королева Рания / © Getty Images

Вчера, 14 февраля, королева Рания посетила Культурный центр Ниты Мукеш Амбани в Мумбаи, а ее образ вновь привлек внимание публики.

Рания была одета в костюм состоящий из блузки с цветочным принтом и галстуком на шее и таких же самых брюк-клеш, к ним подобрала нюдовые туфли-лодочки и миниатюрную сумку на короткой ручке держала в руках. Талию королевы подчеркивал кожаные светлый пояс, также она сделала светлый маникюр, надела несколько золотых колец и серьги в уши, а еще сделала традиционно очень выразительный макияж и волосы собрала в прическу.

Королева Рания / © Getty Images

Королева Рания / © Getty Images

Напомним, недавно мы писали, что королева Рания в юбочном костюме и туфлях любимого бренда появилась на открытии культурного центра, где встретилась с детьми.

