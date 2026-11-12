Королева Рания в нежно-кремовом образе и с красивой укладкой посетила Кейптаун

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

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Ее Величество королева Рания посетила Фонд наследия Десмонда и Лии Туту в Кейптауне. Это официальная некоммерческая организация, основанная в 2011 году в Кейптауне (ЮАР) самим лауреатом Нобелевской премии мира, почетным архиепископом Десмондом Туту и его супругой Лией Туту.

«Трогательное мероприятие, посвященное памяти покойного южноафриканского архиепископа Десмонда Туту и ​​его наследию», - написала в подписи под снимками Рания.

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Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Одета королева была в изысканный ансамбль в теплых нейтральных оттенках с этническими акцентами: шелковая кремовая блуза с высоким перекрестным воротником, драпированной накидкой-кейпом на плечах и длинными объемными рукавами с широкими манжетами и юбка-миди прямого силуэта, песочно-верблюжьего оттенка, украшенная крупным симметричным геометрическим орнаментом. Лук Рания дополнила остроносыми туфлями-лодочками с фактурным покрытием бронзово-золотистого оттенка.

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Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Иордании держала в руках структурированную светло-кремовую сумку с короткой ручкой и золотистой фурнитурой, солнцезащитные очки в черепаховой оправе и надела серьги-кольца в уши. Волосы Рания распустила и сделала выразительный дневной макияж.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Ранее мы рассказывали, как королева Рания и ее невестка - принцесса Раджва - устроили модное соревнование на открытии иорданского парламента.

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