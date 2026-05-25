Королева Рания в платье-рубашке и туфлях Dior встретилась со студентами в Аммане

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Ее Величество королева Иордании присутствовала на церемонии вручения дипломов в Международной академии в Аммане.

«Поздравляем наших любимых выпускников из Иордании и желаем удачи всем студентам Тавджихи!», — написала Рания в подписи под снимками, которыми поделилась в Instagram.

Для этого выхода королева выбрала яркое голубое платье-рубашку, которое надела в сочетании с туфлями-лодочками с абстрактным принтом от Dior и взяла с собой мини-сумку тоут от Bottega Veneta из кожи коричневого и синего цветов.

Рания собрала волосы частично заколкой, надела солнцезащитные очки и дополнила лук серьгами-висюльками и золотым кольцом на пальце.

Напомним, на прошлой неделе ее невестка — принцесса Раджва – появилась на публике в стильном деловом костюме Alexander McQueen, вызвав восторженные отзывы поклонников.

