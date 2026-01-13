Королева Рания в полосатом платье и туфлях-лодочках впервые появилась на публике в новом году

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Начало года для королевы Рании ознаменовалось семейным отдыхом в живописной Долине Луны, где она и ее дочь принцесса Сальма наслаждались невероятными пейзажами.

А 12 января королева Рания вернулась к выполнению официальных обязанностей после нескольких недель отдыха. Ее Величество посетила штаб-квартиру британской фармацевтической компании Hikma в Аль-Сальте в рамках мероприятия, направленного на поддержку роли женщин в науке и исследованиях. Во время своего визита она пообщалась с несколькими сотрудницами из разных отделов, узнав об их историях успеха и прогрессе, которого они достигли в области, исторически доминируемой мужчинами.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

«Всегда приятно видеть, как много иорданских женщин представлено в различных областях», — написала Рания в своем Instagram в подписи под снимками.

Для выхода Рания выбрала серое платье в тонкую полоску, примечательное асимметричным подолом и поясом. Платье-рубашку от Isabel Marant она дополнила салатовой сумкой через плечо и туфлями на каблуках отетнка металлик. Волосы уложила локонами и сделала выразительный макияж, а образ дополнила подвеской на шее, несколькими кольцами и светлым маникюром.