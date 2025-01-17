Королева Рания в синем, а Мелания Трамп – белом: дамы встретились в Вашингтоне

Королева Рания прибыла в Вашингтон, где встретилась с Меланией Трамп.

Королева Иордании встретилась во время визита в США с первой леди Меланией Трамп за чашкой кофе. А в своем Instagram поделилась фотографией и написала:

"Было приятно вчера пообщаться с новоиспеченной первой леди США Меланией Трамп во Флориде".

Королева Рания была в синем аутфите, рассмотреть который не удалось на снимке. А Мелания Трамп облачилась в белое приталенное платье без рукавов и распустила белокурые волосы. Дамы сидели за столом в красивом заведении.

Королева Рания и Мелания Трамп / Фото: Instagram королевы Рании

Напомним, ранее мы собрали для вас десять неожиданных фактов о новой первой леди США Мелании Трамп, которые интересно почитать.

Дональд и Мелания Трамп / Фото: Associated Press

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