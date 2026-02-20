ТСН в социальных сетях

Королева Рания в ярко-красном платье затмила всех на семейном мероприятии

Король и королева Иордании отпраздновали ифтар, завершение дневного поста в Рамадан, большим торжеством, на котором также присутствовали принц Хусейн и принц Раджва, а также принцесса Иман и ее супруг Джамиль Термиотис.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Рания

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

В Иордании это один из самых важных дней для мусульман. В связи с началом Рамадана королева Рания и король Абдалла II отпраздновали ифтар семейным застольем.

Королева Рания появилась на торжестве в красивом красном платье с объемными рукавами, которое она дополнила широким поясом на талии, туфлями-лодочками на каблуках и серой сумкой. Рания блистала в этом красивом наряде, общаясь с гостями и родственниками.

Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

Ее невестка – принцесса Раджва – сопровождала своего мужа кронпринца Хусейна. Она появилась в черном объемном платье с красной вышивкой, которое сочетало в себе этническую эстетику и традиции.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram королевы Рании

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram королевы Рании

Похожий наряд надела и старшая дочь королевской четы – принцесса Иман, на ней было синее платье-балахон с вышивкой. Ее супруг Джамиль Термиотис также был одет в синий костюм.

Принцесса Иман и Джамиль Термиотис / © Instagram королевы Рании

Принцесса Иман и Джамиль Термиотис / © Instagram королевы Рании

Король и королева  принимали многочисленных гостей, которые прерывали пост разнообразными традиционными блюдами, расставленными на нескольких длинных столах, прогуливались среди собравшихся, раздавая подарки детям. Фотографиями и видео с мероприятия Рания поделилась в своем Instagram.

Королевская семья Иордании / © Instagram королевы Рании

