- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Рания в ярко-красном платье затмила всех на семейном мероприятии
Король и королева Иордании отпраздновали ифтар, завершение дневного поста в Рамадан, большим торжеством, на котором также присутствовали принц Хусейн и принц Раджва, а также принцесса Иман и ее супруг Джамиль Термиотис.
В Иордании это один из самых важных дней для мусульман. В связи с началом Рамадана королева Рания и король Абдалла II отпраздновали ифтар семейным застольем.
Королева Рания появилась на торжестве в красивом красном платье с объемными рукавами, которое она дополнила широким поясом на талии, туфлями-лодочками на каблуках и серой сумкой. Рания блистала в этом красивом наряде, общаясь с гостями и родственниками.
Ее невестка – принцесса Раджва – сопровождала своего мужа кронпринца Хусейна. Она появилась в черном объемном платье с красной вышивкой, которое сочетало в себе этническую эстетику и традиции.
Похожий наряд надела и старшая дочь королевской четы – принцесса Иман, на ней было синее платье-балахон с вышивкой. Ее супруг Джамиль Термиотис также был одет в синий костюм.
Король и королева принимали многочисленных гостей, которые прерывали пост разнообразными традиционными блюдами, расставленными на нескольких длинных столах, прогуливались среди собравшихся, раздавая подарки детям. Фотографиями и видео с мероприятия Рания поделилась в своем Instagram.