Королева Рания в юбочном костюме и туфлях любимого бренда появилась на открытии культурного центра

Рани отправилась в Акабу, где встретилась с людьми на открытии Культурного центра Захи.

Ее Величество облачилась в блузку цвета денима от Zimmermann и юбку из этого же комплекта длины миди и с резинкой на талии, она также обула туфли-лодочки Jimmy Сhoo из натуральной кожи с сетчатыми вставками и солнцезащитные очки @oliverpeoples x @alexisrael, а еще подчеркнула линию талии эластичным поясом от Bottega Veneta из телячьей кожи.

Рания сделала свою классическую укладку волнами и достаточно выразительный макияж на лице, а ее образ дополнял маникюр в светлом оттенке и часы Apple на запястье.

«Видеть счастливых детей всегда поднимает мне настроение! На открытии Культурного центра Захи в Акабе сегодня», — подписала фотографии королева.

На днях, напомним, королева сопровождала мужа короля Абдаллу II в его официальном визите в Турцию. Там Ее Величество появилась в пальто от ALAÏA и обула туфли-лодочки Jimmy Choo.