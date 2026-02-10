ТСН в социальных сетях

Королева Рания в юбочном костюме и туфлях любимого бренда появилась на открытии культурного центра

Королева Рания вернулась из поездки в Турцию и посетила новое рабочее мероприятия.

Королева Рания

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Рани отправилась в Акабу, где встретилась с людьми на открытии Культурного центра Захи.

Ее Величество облачилась в блузку цвета денима от Zimmermann и юбку из этого же комплекта длины миди и с резинкой на талии, она также обула туфли-лодочки Jimmy Сhoo из натуральной кожи с сетчатыми вставками и солнцезащитные очки @oliverpeoples x @alexisrael, а еще подчеркнула линию талии эластичным поясом от Bottega Veneta из телячьей кожи.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Рания сделала свою классическую укладку волнами и достаточно выразительный макияж на лице, а ее образ дополнял маникюр в светлом оттенке и часы Apple на запястье.

«Видеть счастливых детей всегда поднимает мне настроение! На открытии Культурного центра Захи в Акабе сегодня», — подписала фотографии королева.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

На днях, напомним, королева сопровождала мужа короля Абдаллу II в его официальном визите в Турцию. Там Ее Величество появилась в пальто от ALAÏA и обула туфли-лодочки Jimmy Choo.

Королева Рания и первая леди Турции Эмине Эрдоган / © Getty Images

Королева Рания и первая леди Турции Эмине Эрдоган / © Getty Images

