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Королева Рания вместе с детьми зажгла рождественскую елку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
131
Время на прочтение
1 мин
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Королева Рания вместе с детьми зажгла рождественскую елку

Королева Рания / Фото: Associated Press

Королева Иордании Рания посетила праздничное зажжение елки в Фухейсе.

В своем аккаунте в Instagram королева Рания опубликовала кадр с торжественного мероприятия. Ее Величество сфотографировалась вместе с детьми, одетыми в праздничные костюмы.

"Желаем вам счастливого и мирного праздничного сезона! Сегодня на празднике зажжения елки в Фухейсе", - подписала снимок королева.

На мероприятии супруга короля Абдаллы II появилась в светлом пальто от Agnona official, из-под которого виднелась коричневая водолазка. Кстати, в похожей водолазке выходила в свет на днях княгиня Монако Шарлин.

У королевы Рании были, как всегда, красивая укладка и макияж, который подчеркивал черты лица.

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Дата публикации
Просмотры
131
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