Королева Рания во второй раз стала бабушкой: дворец поделился подробностями

Ее Величество королева Иордании сегодня, 16 февраля, сообщила, что ее дочь принцесса Иман родила первенца.

В своих сторис в Instagram королева Рания опубликовала сообщение на арабском, в котором рассказал, что это девочка, она появилась на свет 16 февраля 2025 года, ее назвали Амина. Более никаких подробностей не сообщается.

Ребенок стал первенцем для принцессы Иман и ее мужа Джамила Термиотиса, которые поженились в 2023 году.

Принцесса Иман с мужем Джамилем стали родителями

Для королевы Рании и ее мужа короля Абдаллы II – принцесса Амина – стала второй внучкой. Напомним, 3 августа 2024 года ее старший сын кронпринц Хусейн и его супруга принцесса Раджва сообщили, что стали родителями девочки. Примечательно, что назвали ее Иман, в честь сестры Хусейна.

Принцесса Иман и ее муж Джамиль Термиотис / Фото: Instagram королевы Рании

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