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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Рания выразила поддержку семьям жертв террористического нападения на христианскую церковь в Иордании

Небольшая христианская община Иордании приходит в себя после гибели девяти своих членов в результате нападения, которое власти назвали террористическим. Королевская семья не осталась в стороне и лично поддержала семьи погибших.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Королева Рания с семьями погибших / фото: скриншот из видео

Королева Рания с семьями погибших / фото: скриншот из видео

В пятницу, 23 октября, в православной церкви Святого Георгия в деревне Хамуд в Иордании произошло самое масштабное нападение на христианскую общину страны с середины 1950-х-х годов — двое нападавших открыли огонь по людям, сообщает The National News.

Село Хамуд расположено примерно в 80 километрах к югу от Аммана. Нападение произошло во время похорон в церкви, в результате чего погибли девять человек, а ещё 34 получили ранения. Все погибшие были мужчинами, большинство из них принадлежали к семье Халасахов — известной христианской семье в Иордании. Родовые земли Халасахов находятся в Хамуде. Среди убитых были врач и стоматолог.

«Иордания ещё не сталкивалась с подобным нападением. Похоже, оно было спланировано с целью заставить христиан покинуть страну», — заявил известный представитель клана Халасахов, который также работает врачом.

Иордания в значительной степени зависит от помощи США и имеет с Вашингтоном соглашение в области обороны. Королевство широко считается оплотом стабильности на Ближнем Востоке. В то же время страна сталкивается с внутренними трудностями: её экономика стагнирует уже 15 лет, а официальный уровень безработицы составляет 16%.

Нападение произошло в то время, когда власти пытались возродить туризм, популяризируя место недалеко от Мертвого моря, где, согласно христианскому вероучению, был крещен Иисус Христос. В Иордании проживает около 250 тысяч христиан из общего населения в 11 миллионов. Самой многочисленной христианской конфессией является православие.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение, а власти не назвали подозреваемых. Однако король Иордании Абдалла II назвал нападавших «отступниками от ислама» и заявил, что силы безопасности дадут отпор «железным кулаком». Кроме того, после нападения многие иорданцы публиковали посты в поддержку христиан, подчеркивая, что эта община неразрывно связана с историей страны. Королева Рания и её дети не остались в стороне и лично посетили деревню, чтобы выразить соболезнования семьям пострадавших.

К Рании также присоединились дочь Сальма и наследный принц Хусейн с женой, принцессой Раджвой. Члены королевской семьи не сдерживали слёз на публике.

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