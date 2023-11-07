Королева реверансов: кронпринцесса Мэри изысканно присела перед королем Испании

Это произошло во время приветствия датской королевской семьей прибывших в Копенгаген короля Филиппа VI и королеву Летицию из Испании.

Будущая королева-консорт Дании, а ныне кронпринцесса Мэри, супруга наследного принца Фредерика, изящно присела в реверансе перед королем Испании Филиппом VI на красной дорожке в аэропорту в знак приветствия. Реверанс получился очень глубоким и красивым, видно, что Мэри настоящий мастер этого дела.

Кронпринцесса Мэри присела в реверансе перед королем Филиппом VI / Фото: Getty Images

Ранее такой "глубокий" реверанс мы видели только у Меган Маркл. Это был прощальный реверанс герцогини Сассекской для королевы Елизаветы II в день ее похорон.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Также королевские поклонники часто хвалят реверансы принцессы Уэльской Кэтрин. Недавно мы сравнивали реверанс принцессы Кейт для Елизаветы II и короля Чарльза.

Принцесса Кейт делает реверанс перед королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

Напомним, королева Летиция и король Филипп VI будут находиться в Дании с государственным визитом три дня.

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