Королева Швеции посетила благотворительный балет с участием Екатерины Кухар и Александра Стоянова

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала подписчикам в своем телеграмм-канале о том, как помогают стране наши артисты балета – Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Звезды дали очередной благотворительный концерт, на этот раз в Швеции.

В феврале маленький Тимур, сын Екатерины Кухар и Александра Стоянова, звезд балета Национальной оперы Украины, пешком шел 8 часов к венгерской границе вместе с друзьями родителей. В свой день рождения он должен был бежать от вторжения, а родители, которые в начале войны были в командировке за границей, ждали его, не находя места от волнения.



На днях Екатерина и Александр собрали овации в шведской Cirkus Arena. Несмотря на войну, они продолжают выступать в крупнейших залах Европы в рамках благотворительного тура вместе с Kyiv Grand Ballet. Потому что убеждены – на языке танца могут говорить о преступлениях в Украине на весь мир.

Спектакль "Жизель" почтили своим присутствием Ее Величество королева Швеции Сильвия и Его королевское Высочество принц Карл Филипп, министр культуры Швеции госпожа Жанетт Густафсдоттер и представители дипломатического корпуса, в частности, посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк.Я благодарна за эту поддержку Ее Величества королю и всему шведскому народу. И хотела бы процитировать народную артистку Украины Екатерину Кухар, которая так точно рассказала о спектакле:

“В “Жизель” в конце наступает рассвет. Этот момент всегда отзывается в сердце – наступает рассвет и все плохое исчезает. Каждый раз провожу параллель с Украиной и молюсь, чтобы для всех нас наступило завтра”.

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