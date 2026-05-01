- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 212
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Сильвия блистала в роскошном красном платье и тиаре с бриллиантами на праздновании юбилея своего мужа-короля
Вчера вечером в шведском королевском дворце состоялся торжественный ужин в честь празднования 80-летия короля Карла Густава.
Приглашенные гости со многих европейских домов и члены шведской королевской семьи прибыли на мероприятие, надев вечерние наряды и сверкающие тиары.
«Его Величество Король в окружении королевской семьи, глав государств скандинавских стран и других почетных гостей во время празднования 80-летия короля в Королевском дворце сегодня вечером», - говорится в подписи к нескольким опубликованным дворцом снимков в Instagram.
82-летняя королева Сильвия выглядела невероятно в красном макси-платье с длинными рукавами и пышной юбкой. Она дополнила вечерний аутфит бриллиантовым колье на шее, серьгами с бриллиантами и роскошной тиарой, сделала вечерний макияж и красивую укладку.
Именинник – король Карл Густав – был в форме и с многочисленными наградами и орденами. Вместе супруги позировали для портретных фотографий, которыми также поделились в Instagram.
(листайте фото вправо)
Напомним, вчера семья также собралась на торжественный обед и поделилась фотографиями с балкона.