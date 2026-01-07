Королева Сильвия и король Карл Густав предстали на новых роскошных портретах, которыми поделился дворец

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Шведская королевская семья/Instagram

30 апреля Его Величеству королю Карлу Густаву исполнится 80 лет, а 13 июня будет отмечаться золотая годовщина свадьбы короля и королевы Сильвии.

80-летие короля будет отмечаться в канун Вальпургиева дня, когда, помимо прочего, Вооруженные силы проведут масштабную военную церемонию. Королю также будет устроен традиционный музыкальный праздник перед Королевским дворцом.

А 19 июня король и королева отметят 50-ю годовщину свадьбы. Поскольку этот день приходится на период летнего солнцестояния, золотая годовщина свадьбы будет отмечаться в субботу, 13 июня.

В этот день король и королева проплывут по реке Стокгольм на королевском судне «Васаорден» и проедут по городу в конной карете. Также запланированы дополнительные публичные мероприятия. О них будет объявлено позже.

Королева Сильвия / © Шведская королевская семья/Instagram

Сегодня королевский дворец опубликовал новые портретные фотографии монарха и его супруги. Фотографии были сделаны фотографом Элизабет Толл во дворце Дроттнингхольм. Сильвия запечатлена в роскошном изумрудном макси-платье с пышным подолом и кружевным верхом с откровенной линией плеч. У нее на голове бриллиантовая тиара, а на шее колье из бриллиантов в комплекте с которым идут серьги-люстры. Также Сильвия носит синюю ленту с орденами на груди. Король облачен в военную форму.