Королева Сильвия и король Карл Густав предстали на новых роскошных портретах, которыми поделился дворец
В 2026 году в шведской королевской семье будет несколько важных событий.
30 апреля Его Величеству королю Карлу Густаву исполнится 80 лет, а 13 июня будет отмечаться золотая годовщина свадьбы короля и королевы Сильвии.
80-летие короля будет отмечаться в канун Вальпургиева дня, когда, помимо прочего, Вооруженные силы проведут масштабную военную церемонию. Королю также будет устроен традиционный музыкальный праздник перед Королевским дворцом.
А 19 июня король и королева отметят 50-ю годовщину свадьбы. Поскольку этот день приходится на период летнего солнцестояния, золотая годовщина свадьбы будет отмечаться в субботу, 13 июня.
В этот день король и королева проплывут по реке Стокгольм на королевском судне «Васаорден» и проедут по городу в конной карете. Также запланированы дополнительные публичные мероприятия. О них будет объявлено позже.
Сегодня королевский дворец опубликовал новые портретные фотографии монарха и его супруги. Фотографии были сделаны фотографом Элизабет Толл во дворце Дроттнингхольм. Сильвия запечатлена в роскошном изумрудном макси-платье с пышным подолом и кружевным верхом с откровенной линией плеч. У нее на голове бриллиантовая тиара, а на шее колье из бриллиантов в комплекте с которым идут серьги-люстры. Также Сильвия носит синюю ленту с орденами на груди. Король облачен в военную форму.