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Королева Сильвия и кронпринцесса Виктория встретились с украинскими детьми пострадавшими от войны
4 июня группу украинских детей, пострадавших от войны, приняли в Королевском дворце Швеции.
Эти дети в возрасте от 9 до 17 лет были ранены во время российских бомбардировок украинских городов. Они встретились с королевой Сильвией и кронпринцессой Викторией.
В сопровождении своих родных они проведут несколько недель в Швеции для отдыха и восстановления. Инициатива поддерживается Детской больницей имени Астрид Линдгрен при Каролинской университетской больнице, My Big Day и Preparedness Lift.
Дети во время мероприятия позировали с королевой и кронпринцессой для фото. Снимками семья поделилась в своем Instagram. Многие молодые украинцы и украинки надели для посещения дворца вышиванки.
Кронпринцесса Виктория на этой трогательной встрече появилась в нежно-розовом платье от бренда MALINA.
Королева Сильвия надела яркий жакет и радужные буси.