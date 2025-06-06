Королева Сильвия и кронпринцесса Виктория встретились с украинскими детьми пострадавшими от войны

Пострадавшие во время войны дети и королева / © instagram.com/kungahuset

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Эти дети в возрасте от 9 до 17 лет были ранены во время российских бомбардировок украинских городов. Они встретились с королевой Сильвией и кронпринцессой Викторией.

В сопровождении своих родных они проведут несколько недель в Швеции для отдыха и восстановления. Инициатива поддерживается Детской больницей имени Астрид Линдгрен при Каролинской университетской больнице, My Big Day и Preparedness Lift.

Дети во время мероприятия позировали с королевой и кронпринцессой для фото. Снимками семья поделилась в своем Instagram. Многие молодые украинцы и украинки надели для посещения дворца вышиванки.

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Пострадавшие во время войны дети / © instagram.com/kungahuset

Кронпринцесса Виктория на этой трогательной встрече появилась в нежно-розовом платье от бренда MALINA.

Пострадавшие во время войны дети и кронпринцесса Виктория / © instagram.com/kungahuset

Королева Сильвия надела яркий жакет и радужные буси.

Пострадавшие во время войны дети и королева Сильвия / © instagram.com/kungahuset

Пострадавшие во время войны дети / © instagram.com/kungahuset