Королева Сильвия продемонстрировала потрясающий летний образ, посетив выставку в саду

Король Карл Густав и королева Сильвия / © Шведская королевская семья/Instagram

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Их Величества присутствовали на открытии двух новых культурных достопримечательностей в дворце Соллиден. Это резиденция, где шведская королевская семья проводит большую часть лета.

Сильвия и Карл Густав посетили сад, спроектированный ландшафтным архитектором Карлом Фредриком Густафссоном, и выставку художницы Кайсы Стины Акерстрем. Обе инициативы будут открыты для публики до конца сентября и являются частью специальной программы, организованной в этом году на летний сезон.

Королева Сильвия / © Шведская королевская семья/Instagram

Королева Сильвия продемонстрировала на публике яркий летний образ. Она надела пеструю блузку, которую она сочетала с прямыми брюками кремового цвета. Образ дополнили шляпа со светлыми полями и черной лентой, многорядное жемчужное ожерелье, серьги в тон и клатч с принтом в той же цветовой гамме, что и блузка.

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Получился свежий, удобный и идеально подходящий образ для дня на свежем воздухе среди садов и произведений искусства.

Король Карл Густав и королева Сильвия / © Шведская королевская семья/Instagram

Король был одет в светлый пиджак и брюки, а также в шляпу, которая была похожа на ту, которую носила его супруга Сильвия.

Король Карл Густав и королева Сильвия / © Шведская королевская семья/Instagram

Король Карл Густав / © Шведская королевская семья/Instagram

Напомним, недавно их сын принц Карл Филипп и его жена принцесса София пожелали всем хорошего лета, опубликовав новую фотографию своих четверых детей.

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