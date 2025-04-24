Королева Сильвия в брючном костюме, а принцесса Мадлен в юбочном: шведска королевская семья посетила панахиду

Принцесса Мадлен, королева Сильвия и король Карл Густав / © Getty Images

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Королева Сильвия, король Карл Густав и их младшая дочь принцесса Мадлен вместе с мужем Кристофером О’Ниллом песетили панихиду по принцу Андреасу Саксен-Кобург-Готскому перед городской церковью Святого Морица.

Частная служба прошла в Церкви Святого Моритца — старейшем храме Корбурга. После этого траурная процессия проследовала на Дворцовую Площадь, где состоялась короткая публичная панихида.

Королева Сильвия облачилась в черный короткий жакет и брюки со стрелками, ее талию подчеркивал тонкий кожаный пояс, на голове была лаконичная шляпа, а на шее жемчужное колье.

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Ее дочь принцесса Мадлен надела короткий черный жакет и юбку-миди, дополнив аутфит белой ажурной блузкой, черный ободком на голове и маниатюрной сумкой.

Принцесса Мадлен, королева Сильвия и король Карл Густав / © Getty Images

Принц Андреас был двоюродным братом короля Швеции Карла Густава, он также был крестным отцом принцессы Мадлен.