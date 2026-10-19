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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Королева Сильвия в красивом белом пальто и с ободком на голове посетила церемонию приветствия

Королевская чета Швеции принимает президента Сингапура Тхармана Шанмугаратнама и его супругу Джейн Юмико Иттоги в Королевском дворце в Стокгольме.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Карл Густав и королева Сильвия

Король Карл Густав и королева Сильвия / © Getty Images

Президент Сингапура и его супруга находятся в Швеции с трехдневным государственным визитом.

Во время церемонии приветствия королева Сильвия появилась в белом классическом пальто и платье в тон, обута в черные кожаные туфли на каблуках, а в руках держала небольшой клатч и кожаные перчатки. Ее Величество также надела белый ободок с сеткой на голову, жемчужное колье на шею и серьги с бриллиантами и жемчугом в уши. Также у нее на груди была пришпилена красивая брошка, усыпанная камнями и дополнена жемчугом.

Король Карл Густав и королева Сильвия / © Getty Images

Король Карл Густав и королева Сильвия / © Getty Images

Король Карл Густав встречал высокопоставленных гостей в военной парадной форме.

Напомним, ранее мы показывали, как королева Швеции Сильвия находилась с визитом на острове Майнау.

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

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