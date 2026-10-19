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Королева Сильвия в красивом белом пальто и с ободком на голове посетила церемонию приветствия
Королевская чета Швеции принимает президента Сингапура Тхармана Шанмугаратнама и его супругу Джейн Юмико Иттоги в Королевском дворце в Стокгольме.
Президент Сингапура и его супруга находятся в Швеции с трехдневным государственным визитом.
Во время церемонии приветствия королева Сильвия появилась в белом классическом пальто и платье в тон, обута в черные кожаные туфли на каблуках, а в руках держала небольшой клатч и кожаные перчатки. Ее Величество также надела белый ободок с сеткой на голову, жемчужное колье на шею и серьги с бриллиантами и жемчугом в уши. Также у нее на груди была пришпилена красивая брошка, усыпанная камнями и дополнена жемчугом.
Король Карл Густав встречал высокопоставленных гостей в военной парадной форме.
Напомним, ранее мы показывали, как королева Швеции Сильвия находилась с визитом на острове Майнау.