Королева Сильвия в нежном весеннем аутфите приехала с мужем-королем в Польшу

Королевская чета Швеции прибыла с визитом в Польшу.

Королева Сильвия и король Карл Густав с президентской четой Польши

Королева Сильвия и король Карл Густав с президентской четой Польши / © Getty Images

Президент Польши Кароль Навроцкий и его жена Марта приветствовали короля Швеции Карла Густава и королеву Сильвию в президентском дворце в Варшаве.

82-летняя королева Сильвия выбрала для мероприятия нежный лук в розовых оттенках. На ней было пальто без воротника и стильный светлые туфли, также она дополнила свой образ маленькой шляпой и серьгами с тремя маленькими жемчужинами. На лице Сильвии был легкий дневной макияж, волосы уложены, а в руках королева держала букет цветов.

Королева Сильвия и король Карл Густав с президентской четой Польши / © Getty Images

Королева Сильвия и король Карл Густав с президентской четой Польши / © Getty Images

Первая леди Польши Марта Навроцкая надела темное баклажановое пальто и шляпу в тон, обула кожаные туфли-лодочки на каблуках и сделала светлый маникюр и легкий макияж на лице, а ее волосы были собраны в пучок сзади.

Сколько дней продлится визит королевской четы Швеции в Польшу, пока что не сообщается, но, вероятно, мы еще увидим Сильвию и Карла Густава на мероприятиях в этой поездке.

