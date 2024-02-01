Королева Сильвия в пестром платье, а Брижит Макрон – в мятном: дамы сходили в музей

По поводу их приезда шведские монархи организовали прием и торжественный банкет, где королева Сильвия и другие члены семьи блистали в вечерних платьях и с тиарами на головах.

Кроме этого у королевы были запланированы несколько мероприятий в компании первой леди Франции Брижит Макрон. Они посетили национальный музей современного искусства Moderna Museet в Стокгольме.

Королева Сильвия появилась на публике в этот раз в пестром платье с принтом длины до колен и черном коротком жакете, сделала укладку, насыщенный макияж и дополнила образ золотым колье на шее и серьгами, несколькими браслетами и светлым маникюром. В руках у нее был небольшой черный клатч, а на запястьях несколько золотых браслетов.

Королева Сильвия и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Брижит Макрон надела мятное платье прямого силуэта и пальто, обула черные кожаные туфли-лодочки на каблуках. Она сделала насыщенный макияж глаз и оставила ногти без покрытия. А на ее пальцах сверкало несколько колец с бриллиантами.

Также королева и первая леди посетили прощальный прием, устроенный президентской четой Франции в честь шведской королевской четы в Лундском университете в Лунде. В этот раз королева Сильвия вышла в свет в твидовом костюме, а Брижит Макрон отдала предпочтение черному лаконичному платью.

Королева Сильвия и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

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