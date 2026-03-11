- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 226
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Сильвия в роскошном вечернем наряде появилась на банкете в Польше
Королевская чета Швеции находится с государственным визитом в Польше.
Вчера короля карла Густава и королеву Сильвию днем приветствовали президент Польши Кароль Навроцкий и его жена Марта Навроцкая, а вечером президентская чета организовала для гостей торжественный банкет.
Во время ужина король произнес речь, в которой, среди прочего, сказал:
«Связи между Польшей и Швецией имеют глубокие корни. Они основаны на общем культурном наследии, которое издавна объединяло наши народы, и на общей вере в ценность свободы».
В Instagram шведской королевской семьи опубликовали видео с торжественного банкета. Королева Сильвия прибыла на вечер в фиолетовом платье и туфлях на каблуках, в руках держала клатч, а в ее ушах были драгоценные серьги. Правда тиару Ее Величество не носила в этот вечер.