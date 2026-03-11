Королева Сильвия в роскошном вечернем наряде появилась на банкете в Польше

Королева Сильвия / © Getty Images

Вчера короля карла Густава и королеву Сильвию днем приветствовали президент Польши Кароль Навроцкий и его жена Марта Навроцкая, а вечером президентская чета организовала для гостей торжественный банкет.

Королева Сильвия и король Карл Густав с президентской четой Польши / © Getty Images

Во время ужина король произнес речь, в которой, среди прочего, сказал:

«Связи между Польшей и Швецией имеют глубокие корни. Они основаны на общем культурном наследии, которое издавна объединяло наши народы, и на общей вере в ценность свободы».

В Instagram шведской королевской семьи опубликовали видео с торжественного банкета. Королева Сильвия прибыла на вечер в фиолетовом платье и туфлях на каблуках, в руках держала клатч, а в ее ушах были драгоценные серьги. Правда тиару Ее Величество не носила в этот вечер.