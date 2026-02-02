- Дата публикации
Королева Сильвия в вечернем наряде, а ее муж-король — в смокинге: пара посетила светское мероприятие
Королевская чета Швеции посетила публичное мероприятие.
Королева Сильвия и король Карл XVI Густав присутствовали на гала-ужине, посвященном проекту «Поддержка Васы», в музее Васы в Стокгольме.
Ее Величество королева появилась на вечере в макси-платье поверх которого надела короткий изумрудный жакет и обула черные ботинки, в руках у королевы был подаренный ей букет цветов, волосы она уложила в элегантную прическу и сделала вечерний макияж. Ее образ дополняли жемчужные серьги и золотые украшения на запястье, светлый маникюр и маленькая черная сумка под мышкой.
Король Карл Густав надел черный смокинг, белую рубашку и черный галстук-бабочку. Монрах был в идеально начищенных лаковых туфлях.
Напомним, недавно в королевской семье произошла печальная новость – умерла сестра короля - принцесса Дезире. Ей было 87 лет.