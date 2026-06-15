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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
77
Время на прочтение
2 мин

Королева Сильвия в вечернем платье собрала гостей в честь "золотого" юбилея свадьбы в Стокгольмской опере

В выходные в Швеции прошли торжества в честь празднования «золотого» юбилея свадьбы короля Карла Густава и королевы Сильвии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Карл Густав и королева Сильвия

Король Карл Густав и королева Сильвия / © Шведская королевская семья/Instagram

После благодарственной службы Te Deum, которая прошла в часовне Королевского дворца в Стокгольме, король и королева принимали гостей на специальном праздничном концерте, который был организован в Опере.

Король Карл Густав и королева Сильвия / © Getty Images

Король Карл Густав и королева Сильвия / © Getty Images

82-летняя королева Сильвия появилась на мероприятии в нежно-розовом платье с прямым подолом и твидовым верхом, расшитым цветами. В руках у нее был клатч, а обута королева была в замшевые туфли в оттенке беж. У нее была безупречная укладка и вечерний макияж, а образ был дополнен бриллиантовым колье на шее и серьгами с камнями, и несколькими браслетами.

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Шведская королевская семья/Instagram

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Шведская королевская семья/Instagram

Король Карл Густав надел элегантный черный классический смокинг.

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Шведская королевская семья/Instagram

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Шведская королевская семья/Instagram

«Спасибо всем артистам, которые отдали дань уважения Королю и Королеве незабываемым концертом, посвященным золотой свадьбе, который состоялся сегодня вечером в Опере», - написала королевская чета в подписи к опубликованным снимкам в Instagram.

Среди гостей были трое детей королевской четы - принцесса Виктория с мужем Даниэлем, принц Карл Филипп с супругой Софией и принцесса Мадлен с мужем Кристофером, а также королевская чета Норвегии - король Харальд V и королева Соня и другие монаршие особы.

Принцесса София и принц Карл Филипп / © Шведская королевская семья/Instagram

Принцесса София и принц Карл Филипп / © Шведская королевская семья/Instagram

Принцесса Мадлен и Кристофер О’Нил / © Шведская королевская семья/Instagram

Принцесса Мадлен и Кристофер О’Нил / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Шведская королевская семья/Instagram

Королева Соня и король Харальд V / © Шведская королевская семья/Instagram

Королева Соня и король Харальд V / © Шведская королевская семья/Instagram

Королева Сильвия / © Шведская королевская семья/Instagram

Королева Сильвия / © Шведская королевская семья/Instagram

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
77
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