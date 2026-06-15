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Королева Сильвия в вечернем платье собрала гостей в честь "золотого" юбилея свадьбы в Стокгольмской опере
В выходные в Швеции прошли торжества в честь празднования «золотого» юбилея свадьбы короля Карла Густава и королевы Сильвии.
После благодарственной службы Te Deum, которая прошла в часовне Королевского дворца в Стокгольме, король и королева принимали гостей на специальном праздничном концерте, который был организован в Опере.
82-летняя королева Сильвия появилась на мероприятии в нежно-розовом платье с прямым подолом и твидовым верхом, расшитым цветами. В руках у нее был клатч, а обута королева была в замшевые туфли в оттенке беж. У нее была безупречная укладка и вечерний макияж, а образ был дополнен бриллиантовым колье на шее и серьгами с камнями, и несколькими браслетами.
Король Карл Густав надел элегантный черный классический смокинг.
«Спасибо всем артистам, которые отдали дань уважения Королю и Королеве незабываемым концертом, посвященным золотой свадьбе, который состоялся сегодня вечером в Опере», - написала королевская чета в подписи к опубликованным снимкам в Instagram.
Среди гостей были трое детей королевской четы - принцесса Виктория с мужем Даниэлем, принц Карл Филипп с супругой Софией и принцесса Мадлен с мужем Кристофером, а также королевская чета Норвегии - король Харальд V и королева Соня и другие монаршие особы.