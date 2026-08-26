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Королева Сильвия в ярком платье с внучкой принцессой Эстель сходила на концерт
Королева Сильвия вместе со своей семьей сходила на концерт.
Ее Величество королева, а также ее супруг король Карл Густав, их дочь кронпринцесса Виктория и внучка принцесса Эстель посетили концерт, организованном Театром Дроттнингхольмского дворца и Обществом друзей театра в честь 50-летия ее правления в Швеции.
«Вечером прозвучала опера „Сан-Джованни Баттиста“ времен королевы Кристины, написанная Алессандро Страделлой. На концерте также присутствовали король, наследная принцесса и принцесса Эстель», — написано в подписи под серией снимков, опубликованных в Instagram шведской королевской семьи.
82-летняя королева Сильвия выглядела очень ярко и элегантно, надев розовый юбочный костюм в клетку из твида в сочетании с черным топом и в руках держала черный клатч. Ее стильный лук дополняли жемчужные серьги в ушах и интересное колье из таких же камней. Волосы она уложила в прическу и сделала макияж.
Ее внучка 14-летняя принцесса Эстель была одета в короткое летнее платье цвета светло-лимонного цвета от Malina, держа в руках платок и белый плетенный клатч Bottega Veneta, ранее ее носила ее мать Виктория. Девушка также собрала волосы в хвост, и надела браслет на запястье.
Кронпринцесса выбрала для этого выхода розово-салатовое платье в цветочный принт Saloni Official, а волосы традиционно собрала в низкий пучок.