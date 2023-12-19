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Королева Сильвия с внуками встречала и украшала елки во дворце: милое видео

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
181
Время на прочтение
1 мин
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Королева Сильвия с внуками встречала и украшала елки во дворце: милое видео

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

По всему миру идут последние приготовления к предстоящему Рождеству.

В Королевском дворце в Стокгольме королева Сильвия, которой на следующей неделе исполнится 80 лет, вместе со своими внуками встречала рождественские елки.

Принцесса Леонор, принц Джулиан, принц Александр, принцесса Адриенна, принцесса Эстель, принц Оскар и принц Габриэль помогали своей бабушке-королева и украшать елки.

Видеороликом шведская королевская семья поделилась на своей странице в Instagram и подписали видео так:

"Спасибо студентам-лесникам из SLU в Умео за доставку рождественской елки королю в этом году".

Напомним, ранее кронпринцесса Виктория показала, как с мужем и детьми украшала елку в замке.

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Дата публикации
Просмотры
181
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