Королева Сильвия с внуками встречала и украшала елки во дворце: милое видео

По всему миру идут последние приготовления к предстоящему Рождеству.
В Королевском дворце в Стокгольме королева Сильвия, которой на следующей неделе исполнится 80 лет, вместе со своими внуками встречала рождественские елки.
Принцесса Леонор, принц Джулиан, принц Александр, принцесса Адриенна, принцесса Эстель, принц Оскар и принц Габриэль помогали своей бабушке-королева и украшать елки.
Видеороликом шведская королевская семья поделилась на своей странице в Instagram и подписали видео так:
"Спасибо студентам-лесникам из SLU в Умео за доставку рождественской елки королю в этом году".
Напомним, ранее кронпринцесса Виктория показала, как с мужем и детьми украшала елку в замке.
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