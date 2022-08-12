Королева сказала решительное "нет": стало известно, за что Меган и Гарри обиделись на Елизавету II

Платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II прошел еще в июне, но некоторые подробности визита на торжество Меган и Гарри появляются только сейчас.

Принц Гарри и Меган Маркл присутствовали на благодарственной службе в соборе Святого Павла во время празднования платинового юбилея королевы. Тогда принц Гарри прятал глаза, а Меган улыбалась, делая вид, что все, что происходило в тот день, ее вполне устраивает.

На самом же деле Сассекские были неудовлетворены тем, куда их посадили во время службы. По словам Тома Бауэра, автора новой книги "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами", Сассекские были недовольны выделенными им местами, так как хотели сидеть рядом со старшими членами королевской семьи.

Но посадили их в другой части собора, рядом с неработающими членами королевской семьи (что логично) – принцессами Беатрис и Евгенией и их мужьями. Такую рассадку в соборе утверждала королева Елизавета II, так что шансов на поблажки у Сассекских точно не было.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

Как пишет Mirror, господин Бауэр утверждает, что Сассекские должны были приехать к собору незаметно, но намеренно не захотели этого сделать и прибыли на автомобиле, чтобы фотографы могли запечатлеть их на ступеньках, ведущих к собору. Очевидно, это было необходимо и для Netflix, с которым у пары контракт.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

После службы Меган и Гарри пропустили обед в Ратуше, а также не посетили звездную вечеринку во дворце в субботу вечером и юбилейное театрализованное представление в воскресенье.

Королевский редактор Vanity Fair Кэти Николл заявила, что, по ее мнению, Гарри и Меган решили не присутствовать на праздновании юбилея, потому что знали, что не будут в первом ряду, особенно на театральном представлении. На шоу The Royal Beat на True Royalty TV она сказала: "Я искренне думаю, что это потому, что они знали, что не будут в первом ряду. А почему они ушли из королевской семьи? Они ушли потому, что они не были в центре внимания. Я думаю, именно поэтому их не было на других торжествах, поскольку у них не было мест в центре".

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Но публике Меган и Гарри заявили, что уходят из семьи как раз из-за слишком назойливого внимания со стороны прессы.

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