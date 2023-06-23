Королева снова блистает: Камилла с королем Чарльзом приехала на финал скачек в Аскоте

Король Чарльз и королева Камилла не пропустили ни одного дня королевских скачек в Аскоте – любимых конных соревнования покойной королевы Елизаветы II.

В четвертый день на Royal Ascot королева Камилла приехала в белом платье от Anna Valentine и соответствующей шляпе с широкими полями от ирландского шляпника Филипа Трейси.

Принцесса Уэльская и королева Камилла на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Ее Величество дополнила образ парой светлых перчаток и подходящим клатчем, изящной парой жемчужных серег и жемчужным ожерельем с бриллиантовой застежкой на шее.

Король Чарльз и королева Камилла на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Многие поклонники королевской четы отмечают, что Камилла выглядит великолепно, а Чарльз с ней рядом - жизнерадостен и улыбчив. Кстати, король снова облачен в серый костюм-тройку и шляпу-цилиндр. В руках у него был черный зонт-трость.

Король Чарльз и королева Камилла на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Напомним, в один из дней королева Камилла появилась на Royal Ascot в белоснежном платье-пальто от Dior. Это произошло через несколько дней после того, как Модный бренд пресек все слухи о возможном сотрудничестве с Меган Маркл.

Король Чарльз III и королева Камилла на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла на Royal Ascot / Фото: Getty Images

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