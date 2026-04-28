Королева София достала из гардероба любимый жакет из 90-х и посетила церемонию
Королева София присутствовала на церемонии присяги перед испанским флагом для гражданского персонала в казармах Эль-Рей Королевской гвардии в Мадриде.
Ее Величество королева председательствовала на церемонии присяги гражданского персонала в казармах Эль-Пардо. Для этого выхода София обратилась к своему винтажному гардеробу, надев жакет от бренда, который был популярен в 90-х годах.
Это разноцветный блейзер, сшитый из твида пастельных тонов, с двойными лацканами, боковыми карманами и характерной центральной планкой на пуговицах, на которой отчетливо виден логотип бренда Escada. К жакету были подобарны белые брюки, топ и туфли на каблуках тоже белого цвета. Образ королева дополнила ожерельем из серого жемчуга и серьгами тоже из жемчуга. Также у Софии была ее фирменная прическа, неизменный французский маникюр и легкий макияж, а также несколько колец на пальцах.
