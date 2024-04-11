Королева София госпитализирована в клинику: что произошло

Ее сына короля Филиппа VI запечатлели папарацци, когда он покидал международную больницу Рубера в Мадриде.

Именно в эту клинику, 9 апреля была госпитализирована 85-летняя королева София. У нее была диагностирована инфекция мочевыводящих путей.

Короля Филиппа подловили журналисты возле клиники, чтобы спросить, как себя чувствует его мать. И вот, что он сказал:

Король Филипп VI и королева София / Фото: Associated Press

"Она здорова, жизнерадостна и хочет выписаться и вернуться как можно скорее", — сказал Филипп журналистам из авто, цитирует его испанское издание Hola!.

Согласно информации дворца, королева София находится под наблюдением врачей, но ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, накануне госпитализации София посетила службу памяти Фернандо Гомеса-Асебо, младшего сына инфанты Пилар де Бурбон и двоюродного брата короля Филиппа VI. Король Филипп VI и королева Летиция также присутствовали в тот день на мероприятии.

Инфанта Кристина и королева София / Фото: Getty Images

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