Королева София и король Хуан Карлос I показали свою рождественскую открытку

Бывший король Испании Хуан Карлос I и его супруга королева София давно не показывают карточек с совместными фотографиями. Обычно их рождественская открытка выглядит иначе. В этом году это открытка с библейским мотивом.

Рождественская открытка королевы Софии и короля Хуан Карлоса I / Фото: Getty Images

С обратной стороны карточки стоят подписи короля и королевы.

Рождественская открытка королевы Софии и короля Хуан Карлоса I / Фото: Getty Images

Также ранее мы рассказывали, что рождественскую открытку представили и король Филипп VI с королевой Летицией. Правда, на ней запечатлены дочери королевской пары – наследная принцесса Леонор и инфанта София.

Рождественская открытка испанской королевской семьи / Фото: Getty Images

Также мы уже видели карточку короля Великобритании Чарльза III и королевы-консорт Камиллы.

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