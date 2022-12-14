Королева София и король Хуан Карлос I показали свою рождественскую открытку

Старшие члены испанской королевской семьи также представили свою рождественскую открытку.
Бывший король Испании Хуан Карлос I и его супруга королева София давно не показывают карточек с совместными фотографиями. Обычно их рождественская открытка выглядит иначе. В этом году это открытка с библейским мотивом.
С обратной стороны карточки стоят подписи короля и королевы.
Также ранее мы рассказывали, что рождественскую открытку представили и король Филипп VI с королевой Летицией. Правда, на ней запечатлены дочери королевской пары – наследная принцесса Леонор и инфанта София.
Также мы уже видели карточку короля Великобритании Чарльза III и королевы-консорт Камиллы.
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