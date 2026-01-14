ТСН в социальных сетях

Общество
22
1 мин

Королева София отменила все рабочие мероприятие по очень уважительной причине

Бывшая королева Испании София должна была совершить ряд публичных выступлений в Пальма-де-Майорке, но отменила их по уважительной причине.

Ольга Кузьменко
Королева София

Королева София / © Getty Images

87-летняя королева София отказалась от участия в публичных мероприятиях, чтобы быть рядом со своей сестрой, принцессой Ирен, из-за ухудшения состояния здоровья последней.

Мать короля Филиппа VI должна была посетить аквариум Poema del Mar в Пальма-де-Майорке в среду, чтобы получить награду в знак признания ее вклада в сохранение биоразнообразия.

Королева София / © Getty Images

Королева София / © Getty Images

Ее второе выступление на церемонии вручения почетной докторской степени в Paraninfo при Университете Лас-Пальмаса также было отменено.

Как пишет издание HOLA!, состояние принцессы Ирен «очень хрупкое и критическое». 83-летняя принцесса «страдает от когнитивных нарушений, которые постепенно ослабляют ее».

Принцесса Ирена Греческая, младшая дочь покойных короля Павла и королевы Фредерики, никогда не выходила замуж, но всегда была близка со своей сестрой, королевой Софией. Единственный брат сестер, Константин II, последний король эллинов, скончался в январе 2023 года.

Королева София и принцесса Ирен, 1964 год / © Getty Images

Королева София и принцесса Ирен, 1964 год / © Getty Images

С 1981 года она проживает в апартаментах в официальной резиденции испанской королевской семьи, дворце Сарсуэла в Мадриде.

