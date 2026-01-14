- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева София отменила все рабочие мероприятие по очень уважительной причине
Бывшая королева Испании София должна была совершить ряд публичных выступлений в Пальма-де-Майорке, но отменила их по уважительной причине.
87-летняя королева София отказалась от участия в публичных мероприятиях, чтобы быть рядом со своей сестрой, принцессой Ирен, из-за ухудшения состояния здоровья последней.
Мать короля Филиппа VI должна была посетить аквариум Poema del Mar в Пальма-де-Майорке в среду, чтобы получить награду в знак признания ее вклада в сохранение биоразнообразия.
Ее второе выступление на церемонии вручения почетной докторской степени в Paraninfo при Университете Лас-Пальмаса также было отменено.
Как пишет издание HOLA!, состояние принцессы Ирен «очень хрупкое и критическое». 83-летняя принцесса «страдает от когнитивных нарушений, которые постепенно ослабляют ее».
Принцесса Ирена Греческая, младшая дочь покойных короля Павла и королевы Фредерики, никогда не выходила замуж, но всегда была близка со своей сестрой, королевой Софией. Единственный брат сестер, Константин II, последний король эллинов, скончался в январе 2023 года.
С 1981 года она проживает в апартаментах в официальной резиденции испанской королевской семьи, дворце Сарсуэла в Мадриде.