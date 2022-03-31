Королева София появилась на публике после того, как ее мужа обвинили в сексуальных домогательствах

Королева София появилась на публике после того, как ее мужа обвинили в сексуальных домогательствах

83-летняя королева Испании София посетила публичное мероприятие спустя несколько дней после того, как ее официального мужа обвинили в сексуальных домогательствах.

Экс-короля Испании Хуан Карлоса I, который отрекся от трона в 2014 году и после коррупционного скандала в 2020 году переехал жить в Арабские Эмираты. В домогательствах его обвиняет датская светская львица и бизнесвумен - 58-летняя Коринна цу Сайн-Витгенштейн. С ней у короля был продолжительный роман, который скрывали от публики.

Королева София / Getty Images

Тем не менее Хуан Карлос все еще официально женат и разводиться не собирается. А его супруга, королева София, которая живет в Мадриде, продолжает выполнять свои королевские обязанности и появляться на публике.

Король Хуан Карлос I и Коринна цу Сайн-Витгенштейн, которая обвиняет его в домогательствах / Getty Images

Вчера, Ее Величество посетила презентацию Электронного биографического словаря Королевской исторической академии в Институте государственной политики Дома Рузвельта в Нью-Йорке.

Королева София / Getty Images

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