Королева София пришла на выставку в платье такого цвета, который королева Камилла не надела бы никогда

84-летняя королева Испании – мать короля Филиппа VI – все еще находится с визитом в США.

Королева София посетила выставку Spain Fusion Texas 2023 в отеле C. Baldwin Hotel в Хьюстоне, а также побывала на презентации Sophia Awards for Excellence в Музее изящных искусств в этом же городе.

Королева София / Фото: Getty Images

Королева София приехала на выставку в розовато-лиловом макси-платье с рюшами. Королева Камилла именно такой цвет называет "менопаузальный" и уверяет, что никогда не наденет наряд подобного оттенка.

Королева София считает иначе, и с удовольствием носит платье такого оттенка. К образу она подобрала остроносые туфли бежевого оттенка, надела крупное жемчужное ожерелье с большой подвеской и серьги-висюльки. Волосы уложила в свою фирменную укладку и сделала легкий макияж.

Королева София / Фото: Getty Images

Читайте также: