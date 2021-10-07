Королева София с дочерью принцессой Еленой посетили светскую церемонию

83-летняя испанская королева вместе с 57-летней дочерью приняли участие в церемонии.

Королева София и принцесса Елена посетили церемонию вручения наград Social Mapfre Awards в Casino De Madrid в Мадриде.

София надела на мероприятие яркий сиреневый жакет с цветами, белую блузу и классические черные брюки, а обута была в кожаные туфли на каблуках. Из украшений на ней традиционно было много подвесок и колье на шее, браслеты, кольца и золотые серьги в ушах. На плече у нее висела маленькая черная сумка, укладка была элегантной, а макияж - максимально естественным.

Королева София / Getty Images

Ее дочь принцессе Елена была в бордовом жакете и юбке с пестрым принтом, эспадрильях на завязках-лентах цвета марсала, а в руках держала такого же оттенка платок и золотистый клатч. Она также дополнила образ несколькими украшениями в виде браслетов и цепочек на шее, надела красивую брошку с камнем и сделала волнистую укладку и легкий мейкап.

Принцесса Елена / Getty Images

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Стильная испанская королева София (21 фото)

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