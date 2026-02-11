ТСН в социальных сетях

Общество
23
1 мин

Королева София с улыбкой на лице впервые вышла на публику после смерти сестры

Королева София — мать короля Испании Филиппа VI — вернулась к работе после того, как почти месяц не появлялась на публике, после смерти своей сестры — принцессы Ирен.

Ольга Кузьменко
Королева София

Королева София / © Getty Images

Королева-мать посетила Бискайю, чтобы осмотреть местный продовольственный банк. Это мероприятие не входит в официальную программу королевского двора, поскольку она выполняет обязательства через свой одноименный фонд, исполнительным президентом которого она является.

Королева София / © Getty Images

Королева София / © Getty Images

Одета королева была в темный жакет и брюки, а у нее на шее висел клетчатый черно-белый шарф. Свой образ она дополнила двумя брошами, а также золотыми серьгами-кольцами.

София улыбалась фотографам и была в приподнятом настроении. Это первый выход на публику королевы с момента смерти ее сестры.

Король Филипп VI и его мать королева София на прощании с принцессой Ирен / © Getty Images

Король Филипп VI и его мать королева София на прощании с принцессой Ирен / © Getty Images

