Королева София с улыбкой на лице впервые вышла на публику после смерти сестры
Королева София — мать короля Испании Филиппа VI — вернулась к работе после того, как почти месяц не появлялась на публике, после смерти своей сестры — принцессы Ирен.
Королева-мать посетила Бискайю, чтобы осмотреть местный продовольственный банк. Это мероприятие не входит в официальную программу королевского двора, поскольку она выполняет обязательства через свой одноименный фонд, исполнительным президентом которого она является.
Одета королева была в темный жакет и брюки, а у нее на шее висел клетчатый черно-белый шарф. Свой образ она дополнила двумя брошами, а также золотыми серьгами-кольцами.
София улыбалась фотографам и была в приподнятом настроении. Это первый выход на публику королевы с момента смерти ее сестры.