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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
47
Время на прочтение
2 мин

Королева София в белоснежном костюме с вышивкой и на каблуках встретилась с Папой Римским

Королева Испании София приветствовала Папу Римского Льва XIV по прибытии на молитву и чествование Девы Марии Альмуденской в ​​соборе Санта-Мария-де-ла-Альмудена в Мадриде.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Папа Лев XIV и королева София

Папа Лев XIV и королева София / © Getty Images

В понедельник, 8 июня, начался третий день апостольской поездки Папы Льва XIV в Испанию, которая началась в Мадриде в прошлую субботу и завершится 12 июня после посещения Барселоны, Монтсеррата и Канарских островов (в частности, Гран-Канарии и Тенерифе).

Вчера в соборе Альмудена Папа Лев присутствовал на молитвенном служении и чествовании Девы Марии, в честь которой назван собор и которая является покровительницей Мадрида и его архиепархии.

Папа Лев XIV и королева София / © Getty Images

Папа Лев XIV и королева София / © Getty Images

Там же состоялся еще один из самых ожидаемых моментов его визита: первая публичная встреча с королевой Софией. В то время как в выходные состоялось множество встреч между королем Филипом VI и королевой Летицией, а также их двумя дочерями, принцессой Леонор и инфантой Софией, сегодня настала очередь королевы-матери повидаться с понтификом.

Королева София, как и ее невестка королева Летиция, воспользовалась привилегией белого цвета и также надела белый брючный костюм на встречу с Папой. На белоснежном жакете у королевы была кружевная вышивка, а брюки – широкие и отлично сочетали с туфлями на невысоких каблуках. Королева выглядела элегантно и дополнила образ серьгами-висюльками с камнями и ожерельем на шее, а также несколькими браслетами, часами на запястье и кольцами. Прическа и макияж Ее Величества были классическими.

Папа Лев XIV и королева София / © Getty Images

Папа Лев XIV и королева София / © Getty Images

Королева Летиция, напомним, дважды на выходных встречалась с Папой и демонстрировала луки в белом цвете.

Принцесса Леонор, король Филипп VI, Папа Лев XIV, королева Летиция, инфанта София / © Associated Press

Принцесса Леонор, король Филипп VI, Папа Лев XIV, королева Летиция, инфанта София / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
47
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