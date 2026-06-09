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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
73
Время на прочтение
1 мин

Королева София в деловом костюме и туфлях на каблуках появилась на мероприятии

87-летняя королева Испании София вышла в свет и продемонстрировала новый элегантный образ.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева София

Королева София / © Getty Images

Ее Величество посетила один из пунктов сбора пожертвований по случаю начала весеннего сбора средств Испанской федерации продовольственных банков в Мадриде.

София надела молочно-белый топ в сочетании с кофейным брючным костюмом в полоску и бежевыми туфлями на невысоких каблуках. Королева сделала свою фирменную укладку, золотые серьги-капли надела в уши, а на шее у нее было множество различных подвесок и ожерелий, которые так любит носить. Также Ее Величество надела множество колец на пальцы.

Королева София / © Getty Images

Королева София / © Getty Images

Образ королевы был, как всегда элегантным. Она выглядела стильно и сдержанно, и все свое внимание сосредоточила на мероприятии.

Ранее мы показывали, как королева София достала из гардероба любимый жакет из 90-х и посетила церемонию.

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Дата публикации
Количество просмотров
73
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