Королева София в розовом костюме, а ее дочь Елена – гороховом платье: дамы появились на свадьбе греческой принцессы

Королева София выбрала яркий аутфит для светского выхода. На ней был яркий костюм розового цвета Alejandro de Miguel, который состоял из блузки и плиссированной макси-юбки. На груди у королевы была пришпилена брошь в виде банта (такие любила носить королева Елизавета II), а в ушах были серьги-висюльки. Королева София дополнила свой образ подходящим браслетом, несколькими кольцами, безупречной укладкой и макияжем с маникюром. Обута она была в туфли цвета шампанского с круглыми носами на каблуках.

Инфанта Елена и королева София на свадьбе греческой принцессы Феодоры / Фото: Getty Images

Ее дочь 60-летняя инфанта Елена надела синее макси-платье в крупный белый горох и золотистые босоножки на каблуках и платформе. В руках у нее был маленький синий клатч, на шее широкий чокер и серьги-висюльки в ушах, а на лице легкий макияж.

Напомним, о том, как прошла свадьба принцессы Феодоры, которая вышла замуж за адвоката из Лос-Анджелеса, мы рассказывали ранее.

Принцесса Феодора, дочь бывшего короля Греции Константина II, и ее муж Мэтью Кумар / Фото: Getty Images

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