Королева София вышла в свет в стильном брючном костюме, как у ее невестки Летиции

Королева София / © Getty Images

Во вторник София возобновила свои официальные обязанности, посетив Дом радио, чтобы отметить 60-летие Radio Clásica.

Эта радиостанция была основана в 1965 году как «Вторая программа» Национального радио Испании, а в 1984 году получила свое окончательное название «Радио Класика». На протяжении своей истории она имела большой международный авторитет и получила множество наград, в том числе Золотую медаль за заслуги в области изобразительных искусств в 2006 году.

Королева София / © Getty Images

София приехала одета в безупречный серый брючный костюм с застежкой в виде банта, который, несомненно, напоминал стиль, наиболее часто выбираемый ее невесткой — королевой Летицией. Но, в отличие от Летиции, которая предпочитает минимализм, королева София не отказалась от своего фирменного стиля — надев множество ожерелий разной длины. Она также прикрепила брошь на грудь, сделала французский маникюр и укладку, а также взяла с собой маленькую сумку.

Тем временем королева Летиция и король Филипп VI взяли некоторый перерыв в своих королевских обязанностях, чтобы провети время со своими дочерьми — принцессой Леонор и инфантой Софией, которые приезжали домой на Пасху.