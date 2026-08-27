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Королева Соня покинула больницу в Осло, где в тяжелом состоянии находится ее муж – король Харальд V
89-летняя королева была замечена на заднем сиденье автомобиля.
Состояние здоровья короля Норвегии Харальда V вызвало серьезные опасения в очень сложный для монарха период. Фактически, его состояние было описано как «очень серьезное».
Его супруга королева Соня провела в Национальной больнице в Осло более десяти часов и сегодня вечером ее сменил кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит. Ее Величество уехала во дворец немного отдохнуть.
Согласно информации на официальном сайте норвежской королевской семьи, состояние здоровья монарха остается неизменным.
Тем временем норвежцы приносят цветы ко Дворцовой площади. Люди собираются, чтобы отдать дань уважения королю Харальду V, который находится в тяжелом состоянии в университетской больнице Осло.
Напомним, 29 августа королевская пара должна отметить 58-ю годовщину своей свадьбы.