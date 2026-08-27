Королева Соня покинула больницу в Осло, где в тяжелом состоянии находится ее муж – король Харальд V

Королева Соня / © Getty Images

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Состояние здоровья короля Норвегии Харальда V вызвало серьезные опасения в очень сложный для монарха период. Фактически, его состояние было описано как «очень серьезное».

Его супруга королева Соня провела в Национальной больнице в Осло более десяти часов и сегодня вечером ее сменил кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит. Ее Величество уехала во дворец немного отдохнуть.

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Королева Соня / © Getty Images

Согласно информации на официальном сайте норвежской королевской семьи, состояние здоровья монарха остается неизменным.

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Тем временем норвежцы приносят цветы ко Дворцовой площади. Люди собираются, чтобы отдать дань уважения королю Харальду V, который находится в тяжелом состоянии в университетской больнице Осло.

Дворцовая площадь в Осло / © Getty Images

Напомним, 29 августа королевская пара должна отметить 58-ю годовщину своей свадьбы.

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