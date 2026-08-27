ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
64
Время на прочтение
1 мин

Королева Соня покинула больницу в Осло, где в тяжелом состоянии находится ее муж – король Харальд V

89-летняя королева была замечена на заднем сиденье автомобиля.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Королева Соня

Королева Соня / © Getty Images

Состояние здоровья короля Норвегии Харальда V вызвало серьезные опасения в очень сложный для монарха период. Фактически, его состояние было описано как «очень серьезное».

Его супруга королева Соня провела в Национальной больнице в Осло более десяти часов и сегодня вечером ее сменил кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит. Ее Величество уехала во дворец немного отдохнуть.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Согласно информации на официальном сайте норвежской королевской семьи, состояние здоровья монарха остается неизменным.

Тем временем норвежцы приносят цветы ко Дворцовой площади. Люди собираются, чтобы отдать дань уважения королю Харальду V, который находится в тяжелом состоянии в университетской больнице Осло.

Дворцовая площадь в Осло / © Getty Images

Дворцовая площадь в Осло / © Getty Images

Напомним, 29 августа королевская пара должна отметить 58-ю годовщину своей свадьбы.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie