Королева Соня публично прокомментировала состояние здоровья своей невестки Метте-Марит после пересадки легких

Королева Соня / © Getty Images

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Ее свекровь королева Соня нарушила молчание всего через несколько дней после операции своей невестки и прокомментировала, как она прошла журналистам.

52-летняя принцесса перенесла пересадку легких на прошлой неделе, поскольку ее здоровье в последнее время серьезно ухудшилось из-за прогрессирования легочного фиброза.

Королева Соня / © Getty Images

Посетив недавнее мероприятие в Кристиансанде, шестом по величине городе Норвегии, королева Соня не упустила возможности прокомментировать недавнюю операцию своей невестки, сказав ожидавшим ее репортерам: «Это просто фантастика, что все прошло так хорошо», - цитирует ее слова журнал express.

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Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Напомним, после известия о пересадке легких, объявленной королевским дворцом, принцесса Метте-Марит воссоединилась со своим сыном Мариусом Хойби, осужденным за изнасилование, спустя несколько часов после операции. Также в больнице с ней все время находятся ее младшие дети – принцесса Ингрид Александра и принц Сверре, и муж кронпринц Хокон.

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