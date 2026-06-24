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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
146
Время на прочтение
1 мин

Королева Соня публично прокомментировала состояние здоровья своей невестки Метте-Марит после пересадки легких

На прошлой неделе норвежкая кронпринцесса Метте-Марит перенесла пересадку легких.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Соня

Королева Соня / © Getty Images

Ее свекровь королева Соня нарушила молчание всего через несколько дней после операции своей невестки и прокомментировала, как она прошла журналистам.

52-летняя принцесса перенесла пересадку легких на прошлой неделе, поскольку ее здоровье в последнее время серьезно ухудшилось из-за прогрессирования легочного фиброза.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Посетив недавнее мероприятие в Кристиансанде, шестом по величине городе Норвегии, королева Соня не упустила возможности прокомментировать недавнюю операцию своей невестки, сказав ожидавшим ее репортерам: «Это просто фантастика, что все прошло так хорошо», - цитирует ее слова журнал express.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Напомним, после известия о пересадке легких, объявленной королевским дворцом, принцесса Метте-Марит воссоединилась со своим сыном Мариусом Хойби, осужденным за изнасилование, спустя несколько часов после операции. Также в больнице с ней все время находятся ее младшие дети – принцесса Ингрид Александра и принц Сверре, и муж кронпринц Хокон.

 

 

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Дата публикации
Количество просмотров
146
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