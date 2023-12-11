Королева Соня в розовом, а ее невестка Метте-Марит - в полосатом: норвежские монархи на банкете

На торжественном мероприятии появился король Харальд V, его супруга королева Соня, наследный принц Хокон и его жена кронпринцесса Метте-Марит.

Как мы уже писали ранее Нобелевскую премию в этом году вручили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади. На церемонии в Стокгольме Мохаммади представляли ее дети Али и Киана Рахмани. Они присутствовали вместе с членами королевской семьи на банкете в Гранд-отеле в Осло.

Особенно ярко в этот вечер выглядела 86-летняя королева Соня. Она надела платье в пол с бархатным верхом и ярко-розовым подолом, в руке держала серебристый клатч, пришпилила брошь с камнями на грудь и дополнила аутфит драгоценными серьгами, колье и браслетом. Макияж и прическа Ее величества также были вечерними.

Норвежская королевская семья на банкете в честь Нобелевской премии мира / Фото: Getty Images

Невестка королевы кронпринцесса Метте-Марит выбрала для выхода полосатое платье, к нему подобрала туфли, усыпанные стразами от Manolo Blahnik. В ее ушах сверкали серьги с бриллиантами и жемчугом, а на пальце было кольцо с крупным камнем.

Также церемонию, прошедшую в Стокгольме, посетили кронпринцесса Швеции Виктория и принцесса София. Обе дамы блистали в красивых вечерних нарядах.

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