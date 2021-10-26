Королева Соня в ярком пальто, а ее невестка – в красивом голубом: светский выход норвежских монархов

Королева Соня в ярком пальто, а ее невестка – в красивом голубом: светский выход норвежских монархов

Многие члены европейских королевских домов давно вакцинированы, поэтому могут посещать светские мероприятия практически в таком же формате, как и раньше.

На прошлой неделе члены норвежского королевского дома посетили открытие нового музея Мунка в городе Осло. На мероприятии появился король Харальд V, он был в черном костюме, белой рубашке, красном галстуке и с тростью. Его супруга королева Соня надела белое теплое платье, поверх которого у нее было красное пальто с поясом на талии, аутфит Ее Величество дополнила коричневыми высокими сапогами на каблуках.

Наследный принц Хокон, наследная принцесса Метте-Марит, королева Соня и король Харальд / Getty Images

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Также вышли в свет сын королевской четы – кронпринц Хокон со своей супругой Метте-Марит. Она прекрасно выглядела в голубом пальто в пол и черных туфлях на каблуках, белокурые волосы накрутила локонами и сделала легкий макияж. Ее супруг и главный наследник трона был в черном костюме, как и его отец. А также надел белую рубашку и черный галстук в синюю полоску.

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