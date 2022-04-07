Королева Соня встретилась с украинскими беженцами

Норвежская королева Соня – супруга короля Харальда V, встретилась с беженцами из Украины.

Ее Величество приехала в организацию Caritas, которая в Норвегии принимает украинских беженцев и пообщалась с женщинами и детьми.

После визита королева Соня сказала: "Они очень рады быть в безопасности. Одно дело быть в безопасности, другое дело - иметь дом. Этот дом не здесь. Это только временно. Даже если вы делаете все возможное. Все надеются и желают, чтобы эта жестокая война так или иначе поскорее закончилась. Произвела сильное впечатление встреча с теми, кто испытал на себе эту жестокость на войне в Украине", - пишет royalcentral.co.uk.

Королева Норвегии отметила, что сама пережила войну и знает, что это такое, когда слышишь сигнал тревоги и спускаешься в убежище. И сказала, что очень впечатлена организацией и тем, как волонтеры работают и помогают, и в Украине, и в Норвегии.

Король Харальд V и королева Соня / Associated Press

Известно, что за первый месяц войны организация Caritas помогла более 350 000 человек в Украине. И продолжает выполнять свою работу.

Напомним, многие королевские дома Европы откликнулись помочь украинцам, которые бегут от войны. Какие королевские семьи и звезды предлагают свое жилье для расселения, читайте в нашем материале.

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